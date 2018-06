La sentenza della Corte d'assise d'appello di Catania è prevista per il 5 luglio.

- aggiunge - ma so che non è possibile, perché oggi sei tu a insegnare al mondo il valore della vita, proteggendo tutti i bambini dalle ingiustizie. Io lo so che è così, e nessuno potrà infangare mai il tuo ricordo. Lo stesso motivo - spiega Davide Stival - per cui ho provato a raccontarti in un libro, perché vorrei rimanesse per sempre, per tutti, nero su bianco, come eri bello e chi eri veramente. Perché tutti, sappiano la verità, nel tuo nome, nel nome di Loris". "Con lo sguardo verso l'alto e il cuore pieno d'amore - conclude Davide Stival - voglio immaginarti felice, oggi un po' di più, anche se non posso accarezzare il tuo viso come ogni genitore e questo mi fa stare male. Tra una lacrima e un sorriso buon compleanno, Loris. Papà". (ANSA)