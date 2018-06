Il programma

Ore 10.30 – (Largo Padiglioni) Cerimonia di apertura della Rassegna, alzabandiera al (Largo Padiglioni) alla presenza delle Autorità ed esecuzione musicale della Banda Comunale di san Bartolomeo

Ore 11.30 – (Largo Padiglioni) Iniziativa grafica che coinvolge i bambini della Scuola di Ustica: “La Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee e l’isola di Ustica raccontata dai bambini” esposizione degli elaborati dei bambini dell’Istituto comprensivo Saverio Profeta di Ustica

Ore 12.00 - Centro Accoglienza AMP Isola di Ustica

Presentazione della Rassegna Internazionale di Scienza e Tecnica Subacquea, dal 18 giugno al 24 giugno, organizzata dall’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee

Ore 17.00 - Centro Accoglienza AMP Isola di Ustica

Presentazione del Progetto Internazionale di Citizen's Sciences “Iniziativa PIM”, spedizione con la barca a vela Le Patriarch.

Ore 18.30 - Area club del Villaggio Punta Spalmatore

Presentazione della Fiaba di Lucia Vincenti “Il piccolo Signore degli Abissi. I segreti dell’isola di Nessuno. Liberamente ispirato alla vita di Enzo Maiorca” sarà presente con la scrittrice, Patrizia Maiorca

Ore 19.30 - Anfiteatro del Villaggio Punta Spalmatore

Ore 21.30 - Area Club del Villaggio Punta Spalmatore

Inaugurazione della Mostra “Enzo Maiorca. Un tuffo nei ricordi tra foto e giornali” a cura di Pippo Cappellano e Marina Cappabianca. Canti della Soprano Federica Maggì. Madrina della Mostra Patrizia Maiorca.

ore 22.30 - Anfiteatro del Villaggio Punta Spalmatore

Il cinema e l’ambiente subacqueo, a cura di Pippo Cappellano e Marina Cappabianca

Al via oggi, lunedì 18 giugno, la Cinquantanovesima edizione della Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee che si svolgerà a Ustica dal 18 al 24 giugno. L’evento, atteso da molti appassionati del mare e non solo, si presenta particolarmente ricco di appuntamenti con immersioni subacquee negli itinerari archeologici, stage di apnea, escursioni in barca alle grotte dell’isola, regate, snorkeling, conferenze, tavole rotonde, rassegne di video, interviste, proiezioni di documentari, presentazioni di libri, workshop e concorsi fotografici, esposizioni di fotografie subacquee e disegni, osservazioni astronomiche, degustazioni, mostre e visite guidate ai principali siti culturali dell’isola.