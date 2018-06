ORE 18.00 Presentazione della manifestazione FUORICINEMA MEDITERRANEO con Cristiana Capotondi, Ficarra & Picone.

ORE 18.30 Incontro con Roberto Ando’. Intervista a cura di Teresa Marchesi e Piera De Tassis.

ORE 19.30 Incontro con Corrado Fortuna, autore del libro “L’Amore capovolto”. Intervista a cura di Cristiana Capotondi.

ORE 20.00 Incontro e proiezioni con Franco Maresco. Intervista a cura di Emiliano Morreale. Partecipano Letizia Battaglia e Giuseppe Lo Bianco.

Ore 21.30 Proiezione del cortometraggio “Processo a Chinnici” scritto da Giovanni Furnari e diretto da Marco Maria Correnti. Il corto sarà introdotto dal giornalista Mario Di Caro. Saranno presenti: Giovanni Chinnici, Giovanni Furnari, Marco Maria Correnti, Ficarra & Picone.

ORE 22.30 Proiezione del film “Viva la Libertà” di Roberto Ando’ .

ORE 19.00 Incontro con Pif, Francesco Scianna e Claudio Gioè. Intervista a cura di Piera De Tassis.

ORE 20.00 Proiezione del cortometraggio “Terra Madre” diretto da Pucci Scafidi. Introdotto dal giornalista Mario Azzolini. Saranno presenti Tommaso Dragotto, Pucci Scafidi, Ficarra & Picone.

ORE 21.00 Proiezione del film “In guerra per amore” di Pif.

ORE 22.30 Proiezione del film Medusa “La ragazza nella nebbia” di Donato Carrisi

Introduce i film il giornalista Renato Franco.

ORE 18.30 Incontro con Luca Guadagnino. Intervista a cura Piera De Tassis e Renato Franco.

ORE 20.00 Incontro con l’amministratore delegato di Medusa Film, Giampaolo Letta. Intervista a cura di Piera De Tassis disturbata da Ficarra & Picone.

ORE 21.00 Proiezione del cortometraggio “Confino” scritto e diretto da Nico Bonomolo. Il corto sarà introdotto dalla giornalista Marina Turco, Nico Bonomolo, Ficarra & Picone.

ORE 21.30 Proiezione del film Call me by your name. Introducono Ficarra e Picone.

la rassegna cinematografica con la direzione artistica di Ficarra e Picone, a cura di Cristina Capotondi. Palermo sarà la capitale italiana del cinema per tre giorni, dal 22 al 24 giugno. L’evento dall’anima pop prodotto da Anteo, Fuoricinema Srl e Corriere della Sera, ha appassionato migliaia di spettatori nel corso delle due precedenti edizioni. Aspettando la terza edizione nazionale che avrà luogo a Milano dal 14 al 16 settembre, Palermo sarà la prima tappa del progetto itinerante di Fuoricinema. Ecco il programma completo.