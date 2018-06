Quando riparte la seduta,

interviene e, vedendo che il governo ha già lasciato l'Aula, chiede formalmente "il rinvio del disegno di legge in Commissione per liberare l'Aula da questo testo inutile. Abbiamo bisogno di discutere buone leggi". Giancarlo Cancelleri esprime il sostegno del Movimento 5 stelle alla proposta di Lupo: "Siamo impantanati in una sessione di bilancio infinita. Siamo disposti a collaborare e lo abbiamo dimostrato più volte, anche durante i lavori della Finanziaria. Ma oggi siamo davanti a una crisi politica. E fuori ci sono i siciliani che di queste 'cortesie istituzionali' non ne possono più". Carmelo Pullara, di Popolari e autonomisti afferma di essere d'accordo con un rinvio di 24 ore, ma non con il rinvio in Commissione.

: "Prima dell'intervento di Turano avrei dato il via al voto, adesso mi prendo la libertà di sospendere 5 minuti per capire come procedere".

PALERMO - Dopo un'altra settimana, l'Ars torna a riunirsi con all'ordine del giorno il disegno di legge Stralcio, il cosiddetto "collegato" figlio della Finanziaria approvata a fine aprile. Da allora è stato sempre all'ordine del giorno dell'Aula, ma, vuoi per le Amministrative, vuoi per la maggioranza sempre risicata di Musumeci che costringe a lavorare solo in condizioni di massima sicurezza, il testo non ha ancora superato la discussione generale. Oggi a Palazzo dei Normanni sembrava tutto pronto per dare il via all'esame dei dieci articoli che lo compongono, ma una richiesta di Forza Italia interrompe il percorso del ddl: Pd e M5s riescono a rispedirlo in Commissione. ILa conferenza dei capigruppo ha deciso di rinviare l'Aula a domani mattina alle 12 per incardinare due nuove leggi da discutere: Interventi a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale dei siti legati alla Seconda Guerra Mondiale in Sicilia nel 75° anniversario dell'Operazione Husky . A seguire la discussione delle mozioni per il resto della giornata.Al momento del voto quasi tutto il gruppo di Forza Italia aveva già lasciato l'Aula. Nella maggioranza, Vincenzo Figuccia ha votato per il ritorno in commissione del ddl. Micciché riunisce di nuovo la capigruppo.: "La mia posizione non è facile. Ma se il capogruppo del partito di maggioranza relativa ha chiesto un rinvio e dopo che il governo ha accolto tale richiesta, e trattandosi soltanto di poche ore, mi sento di accoglierla".Per il governo parla l'assessore alle Attività produttive: "Quest'Aula prende di nuovo una piega che non è utile a nessuno. Un insultificio. Un rinvio di 24 ore a me sembra una concessione saggia. Voglio solo rispettare le regole del galateo istituzionale. Mi affido alla capacità di sintesi politica del presidente dell'Ars".: "Parlo da capogruppo di un partito della coalizione che ha vinto le elezioni. Isolare Forza Italia non porta vantaggio a nessuno. Andare al gioco al massacro per vedere come cade il governo è un gioco di irresponsabilità. Io credo che dobbiamo sostenere la proposta di Milazzo". Micciché si complimenta con Lo Curto, ma spiega che la presidenza dell'Ars non può non prendere in considerazione la posizione della maggior parte dei capigruppo. Intanto, in Aula si accende il dibattito tra Figuccia e Lo Curto: il primo chiede che venga presa in considerazione anche la sua posizione, contraria a quella del suo capogruppo. Micciché minaccia di farli accompagnare fuori dall'Aula."I capigruppo dei maggiori gruppi del Parlamento regionale hanno espresso la loro opinione. Noi ne prendiamo atto e auguriamo buon lavoro. Siamo sicuri che chi ha preso la parola fino a ora consegnerà ai siciliani norme di enorme rilievo". Il governo intanto sta rientrando in Aula.: "Io sono convinto che dobbiamo andare avanti. Ma voglio sapere qual è l'intenzione del governo. Altrimenti, riuniamo la conferenza dei capigruppo e capiamo quali sono i temi da approfondire e comprendere quali sono le perplessità di alcuni gruppi parlamentari".: "Dobbiamo togliere il freno a mano e andare avanti, assumendocene la responsabilità. Se poi c'è una riflessione da fare sull'esistenza di questa maggioranza, lo faremo, ma adesso dobbiamo stringere i bulloni dei gruppi di maggioranza a sostegno di Musumeci e andare avanti".- Risponde, capogruppo del M5s: "Noi vogliamo lavorare, dobbiamo chiudere questa sessione". Anchedel Partito democratico è della stessa opinione: "Noi chiediamo che si passi al voto, non possiamo più rinviare. Dobbiamo liberare l'Ars da questo disegno di legge che non serve a nulla. A Milazzo dico che non basteranno 24 ore a Forza Italia e al governo per risolvere i problemi della maggioranza".Il capogruppo di Forza Italiainterviene per una richiesta formale: "Chiediamo di rinviare l'Aula a domani perché il gruppo di Forza Italia si sta riunendo proprio in queste ore per capire come approcciare questo testo dopo tutti i numerosi rinvii. Visto lo stallo che c'è stato in queste settimane vogliamo capire che proposta fare, rispetto anche agli altri gruppi di questo parlamento che non hanno vinto le elezioni". Musumeci non è ancora in Aula.nelle stanza del governo di Palazzo dei Normanni.. Il presidente dell'Ars Gianfranco Micciché è costretto a rinviare di mezz'ora perché "non c'è nessuno pronto in Aula".