Particolarmente “gradito” dalla gente del comprensorio lo screening del diabete con 150 prestazioni e quello del tumore alla tiroide con 95 ecografie, mentre sono state 48 le mammografie, 31 i pap test, 44 i sof test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore al colon retto e 95 le visite del dermatologo nell’ambulatorio dello screening del melanoma e 42 quelle dei medici dello screening delle malattie croniche non trasmissibili.

A Santa Flavia, così come in tutte le precedenti tappe dell’edizione 2018 di Asp in Piazza, erano presenti anche i medici del dipartimento di prevenzione che hanno effettuato 27 vaccinazioni. Tantissime, invece, le mamme e le gestanti che hanno fatto visita al gazebo per la promozione dell’allattamento al seno allestito in collaborazione con l’Unicef.