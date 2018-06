Avvenimenti previsti per oggi, martedì 19 giugno, in Sicilia.1) CATANIA - Camera di commercio, sala consiglio ore 10:30 Incontro su 'Contro la contraffazione, la risposta del territorio' nell'ambito della Settimana Anticontraffazione promossa da Mise e Censis. Partecipano, tra gli altri, Pietro Agen, presidente della CamCom, Loredana Gulino, dell'ufficio brevetti del ministero dello Sviluppo economico, e Massimo Valerii, direttore generale del Censis2) CATANIA - Casa circondariale di piazza Lanza ore 10:30 Visita nel carcere di una delegazione guidata da Rita Bernardini e Sergio D'Elia, coordinatori della presidenza del Partito Radicale. La delegazione è composta da Donatella Corleo, Gianmarco Ciccarelli, Eliana Verzì e Andrea Sessa. Presente anche l'avvocato Giuseppe Lipera, presidente dell'associazione 'Avvocatura & Futuro'.3) PALERMO - Confesercenti, piazza Castelnuovo, 26/a ore 11:00 Incontro organizzato dal Gruppo tecnocasa su: "La rigenerazione dei mercati. dall'immobiliare al creditizio nuovi trend e aspetti socio-demografici".4) PALERMO - chiesetta di Sant'Antonio Abate, Complesso monumentale Palazzo Steri, piazza Marina 61 ore 11:30 Ficarra e Picone, direttori artistici di "Fuoricinema Mediterraneo" presenteranno la tre giorni di cinema che si svolgerà all'Orto Botanico dal 22 al 24 giugno5) PALERMO - Palazzo Ajutamicristo, via Garibaldi, 41 ore 17:00 Incontro dal titolo: "Le Ceramiche a Palermo e in provincia". Presiederà il Soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Palermo Lina Bellanca.6) AUGUSTA (SR) - Club Nautico ore 17:30 Presentazione della quarta edizione del trofeo velico 'MariSicilia Cup 2018', che si svolgerà il 23 e il 24 giugno nel golfo Xifonio. Sarà presentato il calendario di eventi e gare, compresi quelli della XII edizione della Xifonio Cup. La manifestazione, organizzata dal Comando Marittimo Sicilia della Marina Militare, prevede due regate veliche d'altura.7) CATANIA - Libreria Mondadori, piazza Roma ore 18:00 Presentazione 'La tela dei boss - la verità sul Caravaggio rubato' de Riccardo Lo Verso. Con l'autore ne parlano Renato Panvino, capo centro della Dia di Catania, e i giornalisti di LiveSicilia e del Mensile S, Antonio Condorelli, Laura Distefano, Melania Tanteri e Fernando Adonia8) PALERMO - Museo Salinas ore 19:00 Primo dei tre concerti "Musica nell'Agorà", organizzati dal Conservatorio. Si esibisce il quintetto di madrigalisti "Cerbero Amore".9) ROCCALUMERA (ME) - Parco Salvatore Quasimodo ore 19:30 Inaugurazione della mostra di Silvio Zampieri "Per me c'è l'ombra che è la mia luce", opere neo chiariste ispirate ai luoghi e alle poesie giovanili di Salvatore Quasimodo. In mostra fino al 7 settembre.10) PALERMO - Le mosche, via Mariano Stabile 92 ore 19:30 Performance di Heather Cassils, "Social sculpture".11) CATANIA - Chiesa San Nicolò l'Arena ore 21:15 In scena uno studio su 'Storia di un'oblio' di Laurent Mauvignier. Con Vincenzo Pirrotta e la regia di Roberto Andò. Per la rassegna 'Nuova drammaturgia' del Teatro Stabile di Catania. Fino al 1 luglio.