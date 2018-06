Il giovane è in coma, ricoverato in Neurorianimazione, all'ospedale di Villa Sofia: "Aspettiamo un miracolo - dice una parente - vogliamo riabbracciarlo, rivederlo sorridere".. Quest'ultima, dopo lo schianto, si è fermata ed ha chiamato i soccorsi. Le condizioni del ragazzo si sono però subito rivelate critiche. Il Cep, quartiere in cui il giovane abita, è adesso col fiato sospeso: "Qui ti aspettiamo tutti - scrive Francesco su Facebook - forza, svegliati, sappiamo che ce la farai".Le indagini sull'incidente sono condotte dall'Infortunistica della polizia municipale: quella sera il quattordicenne si trovava a bordo di uno scooter 200 che per età e cilindrata non avrebbe potuto guidare. Gli accertamenti per stabilire le responsabilità sono tuttora in corso.