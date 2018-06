Incidente stradale mortale ieri in tarda serata. Una donna, Loreta Monterosso, di 38 anni, è morta mentre, alla guida della sua auto stava percorrendo una delle arterie dell'abitato di Maierato (Vibo Valentia), poco distante dalla stazione cittadina dell'Arma dei carabinieri, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata più volte.Il rumore provocato dall'accaduto ha richiamato l'attenzione dei militari che sono subito intervenuti e hanno allertato il personale del 118. I sanitari, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto il cadavere della trentottenne dalle lamiere del veicolo.