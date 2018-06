Franca Di Franco, 95 anni, è ricoverata in Rianimazione a Villa Sofia con la prognosi riservata: dopo essere stata trasportata in codice rosso in ospedale è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per l'amputazione di entrambe le gambe, schiacciate dal peso del mezzo.I medici hanno rilevato anche un trauma cranico con fratture al volto plurime, fratture costali e fratture al bacino."Ci siamo resi conto che si trattava della signora soltanto dopo alcuni minuti - spiega un commerciante -. Spesso la aiutiamo ad attraversare, alcuni dei nostri dipendenti le danno una mano portando i sacchetti della spesa fino alla sua abitazione. E' stato terribile vederla in quelle condizioni, speriamo si faccia chiarezza sulla dinamica dell'incidente, è assurdo".A sgretolarsi furono due palazzine, quattro persone persero la vita. Circa quindici anni prima si salvò anche dal crollo avvenuto in via Juvara, dove aveva una piccola bottega. "E' la memoria storica del quartiere - racconta una vicina di casa - una donna piccola, ma forte, sempre disponibile con tutti. Siamo davvero addolorati per quello che le è accaduto e non riusciamo a spiegarci come il conducente di quel tir non l'abbia vista. Siamo sotto choc".