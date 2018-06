afferma Claudio Fava, deputato regionale del movimento Cento passi, che ironizza: "Se questo tipo di confronto non è possibile, meglio trasformare la Regione in un Principato ed abolire il Parlamento regionale. Almeno i siciliani sapranno a chi presentare il conto".

Gli interventi contrapposti dei principali gruppi parlamentari di maggioranza in Aula con il capogruppo di Forza Italia che ha chiesto di rinviare i lavori mentre quello di Diventerà Bellissima sosteneva la necessità di andare avanti - prosegue Lupo - sono la prova di una maggioranza che si è sciolta come neve al sole. E' indispensabile – continua -che il presidente Musumeci chiarisca come andare avanti. Intanto, la conferenza dei capigruppo – conclude il parlamentare PD - approvi adesso un programma di lavori parlamentari che tenga conto delle priorità per lo sviluppo e il lavoro".

PALERMO - "Dopo due mesi di melina tutta interna alla maggioranza, che ha paralizzato l'Ars senza permetterle di votare una sola legge, il governo Musumeci ha il dovere di presentarsi in Aula per dire se questa maggioranza c'è ancora e se esiste ancora un programma di governo sul quale confrontarsi con gli strumenti della democrazia: discussione e voto". LoSecondo il capogruppo del Pd“è evidente che la maggioranza si è spaccata in due come una mela e non ha più una linea politica condivisa". "“Basta, chiudiamo questa eterna sessione di Bilancio e torniamo a dare risposte ai siciliani. Per troppo tempo quest’aula è stata paralizzata dai giochetti di questa inesistente maggioranza, mentre la Sicilia è in attesa di risposte. Siamo stanchi di essere additati come fannulloni. Noi ci siamo sempre, chi chiede perché finora si è fatto pochissimo, prego si rivolga a Musumeci”. Lo dice la capogruppo all’Arsche spiega in questo modo il voto del M5S per rispedire in commissione il collegato alla Finanziaria. “Un disegno di legge inutile – afferma la deputata – tenuto in piedi solo per accontentare gli appetiti di qualcuno e non certo dei siciliani. Un ddl che ha bloccato quest’aula con ripetuti rinvii motivati solo dalla mancanza di numeri da parte della maggioranza, che ha posticipato la votazione del testo per paura di andare sotto. Ogni giorno andiamo nui territori a raccogliere le istanze della gente per portarle in aula, ma abbiamo le mani legate, visto che qui sì è lavorato col contagocce. E lo ripeto, per colpe non certo da addebitare a noi”. “A Musumeci e alla sua maggioranza – conclude la deputata - chiediamo di cambiare passo. Subito. E con noi lo chiedono i siciliani che ci hanno chiamati a rappresentarli dentro questo Parlamento”.