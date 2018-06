che dà il via libera a 345 stalli a pagamento nuovi di zecca, visto che i 70 previsti a piazza Giulio Cesare (presso l’Anagrafe) rimangono congelati in attesa dei lavori da effettuare. Via libera invece alle altre zone, ossia via Belgio, zona stadio e Mondello dove adesso l’azienda potrà iniziare a disegnare le strisce blu. I lavori preparatori, che consistono nell’apposizione della segnaletica e nella realizzazione delle strisce, dureranno qualche giorno. “L’ordinanza è immediatamente operativa, speriamo di poter partire entro la fine di questa settimana”, spiegano dall’Amat.tra Comune e Amat: vertice in cui la società ha chiesto che tutti gli stalli fossero di tipo “B” (dove, in poche parole, non valgono i pass gratuiti o quelli mensili onerosi) e che gli orari fossero i soliti, ossia dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 20, tranne a Mondello dove si pagherà tutto il giorno ma solo da giugno a settembre. Il prezzo resta fisso: un euro all’ora.metri quadrati e che conterranno 150 stalli, capaci di ospitare ogni giorno circa 1.200 vetture: secondo i calcoli dell’Amat, ogni ora ci saranno 45 auto in meno che si dirigeranno verso il centro. Poi c’è largo Cavalieri del Lavoro, tra via Belgio e viale Strasburgo: 3.400 metri quadrati vicini alle linee 614, 675, 628 e 704. Qui vedranno la luce 101 stalli, per un totale di oltre 800 mezzi al giorno e 26 in meno verso il centro. A Mondello le strisce blu saranno in via Saline, angolo via Lillà: un’area di 2.350 metri quadrati dove andranno 94 stalli capaci di ospitare fino a 800 auto al giorno nei weekend estivi.a cui bisogna togliere però le spese. Previsti anche gli stalli per i possessori dei pass per invalidi: tre stalli in zona Belgio, quattro allo stadio e due a Mondello.