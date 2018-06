Gli operai della ditta incaricata di eseguire i lavori hanno aperto il cantiere in prossimità del Baby Luna di buon mattino ma i disagi alla viabilità si sono propagati in tutta la circonvallazione, da via Perpignano a corso Calatafimi nonostante la chiusura per lavori sia prevista una carreggiata alla volta.Viale Regione si è trasformato in un fiume di automobilisti incolonnati e inferociti. Centinaia di persone sono rimaste ingabbiate verso l'imbuto del cantiere sul ponte Corleone che all'altezza del carcere Pagliarelli costringe le auto a confluire sulla semi-carreggiata centrale."Così per noi è impossibile lavorare - dicono i titolari dello storico bar sul ponte Corleone -. Chiediamo ai responsabili che la durata dei lavori sia il più breve possibile per non andare incontro a gravissime conseguenze".