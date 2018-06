Alcuni contratti avranno la durata di otto mesi, altri di un anno, altri ancora di un anno e mezzo.

Ecco tutte le professionalità che faranno parte della squadra divisi per mesi di lavoro.

. Gli incarichi dureranno da un minimo di 8 mesi a un massimo di 18 mensilità. I professionisti incaricati assisteranno e supporteranno le strutture regionali nell’elaborazione del piano d’azione per la gestione dei rifiuti nell’Isola. Costeranno circa 1,6 milioni di euro.. Fra i circa 1600 dirigenti e i circa 15mila impiegati della Regione non è stato però trovato, così precisa la stessa Regione nel bando, il personale idoneo per scrivere il piano rifiuti. E così è stato necessario riscorrere all’esterno.. Per la redazione del piano è stato previsto, inoltre, di spendere 366mila euro per dispositivi e programmi informatici. I due milioni che in totale saranno spesi proverranno dai fondi europei che la Regione può utilizzare per l’assistenza tecnica.. I corrispettivi dei primi sono pari 4200 euro lordi mentre i corrispettivi dei secondi sono pari a 2900 euro lordi. Il coordinatore degli assistenti, infine, avrà un compenso lordo di 5500 euro.. Sarà verificato che i candidati rispondano ai requisiti generali e specifici. Poi saranno valutati i curriculum e infine si terranno i colloqui.. Poi occorre conoscere l’informatica, essere laureati, documentare la propria esperienza in relazione a quanto richiesto per ogni tipo di incarico oggetto del bando e, se stranieri, conoscere l’italiano. Infine bisogna non essere stati destituiti da una amministrazione pubblica, non avere riportato condanne legate a rapporti d’impiego nella Pubblica amministrazione, né avere riportato condanne per reati contro la Pa e l’ambiente.Alla guida del gruppo di assistenti troviamo un esperto senior competente nella redazione di piani di gestione dei rifiuti e la loro comunicazione ed educazione. Lavorerà diciotto mesi anche il consulente junior in aspetti socio-ambientali che aiuterà il coordinatore nella pianificazione. Poi, un collaboratore senior sarà dedicato alla gestione dei sistemi informatici per creare le banche dati del sistema regionale dei rifiuti e realizzare il monitoraggio.Fra i 25 esperti, tredici lavoreranno per un anno. Si tratta di cinque consulenti junior per la creazione delle banche dati, di due consulenti, uno senior e uno junior, esperti di trattamento del rifiuto umido in discarica e di un esperto senior nel campo della differenziata. Saranno necessari poi tre ingegneri con più di sette anni di esperienza. Uno che sappia analizzare gli impianti per la gestione dei rifiuti e sappia elaborare un programma di prevenzione, un ingegnere gestionale che si occupi di valutare le incidenze degli attuali impianti sull’ambiente e un ingegnere che organizzi il trasporto dei rifiuti in regione. Infine due amministrativisti, uno di lunga esperienza e uno di breve esperienza, si occuperanno di regole per la gestione dei rifiuti e accordi fra gli operatori del settore.La squadra si completa con i nove consulenti avranno un contratto da otto mesi. Dovranno avere una esperienza di lunga durata quelli che si occuperanno di valutazioni di impatto ambientale e valutazioni ambientali sui territori, di diritto societario e fallimentare, di tariffe, di contratti di lavoro nel settore e delle politiche di comunicazione del piano. I restanti posti saranno per i consulenti junior . Uno si occuperà delle conseguenze biologiche ed ecologiche delle scelte del piano, un altro dell’educazione degli utenti e un altro ancora della comunicazione.