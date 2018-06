Un messaggio intimidatorio che giunge poco prima della firma di un accordo con il prefetto di Palermo che mira a rafforzare le misure contro le infiltrazioni mafiose negli appalti che stanno per partire nei quattro porti di competenza.

Solidarietà a Pasqualino Monti è stata espressa dal mondo sindacale. "Solidarietà al presidente Pasqualino Monti, contro l'atto intimidatorio volgare e violento che ha ricevuto, da parte del segretario e di tutta la segreteria della Cgil Palermo – dichiara il segretario generale della Cgil Palermo Enzo Campo – Siamo vicini all'Autorità portuale per l'importante iniziativa, che condividiamo, del protocollo di legalità sottoscritto ieri per rendere più efficace il contrasto alle infiltrazioni mafiose in vista del maxi investimento annunciato al Porto di Palermo".

siamo certi che questi vili atti intimidatori non fermeranno il processo di rilancio dello scalo palermitano, che deve proseguire all’insegna della legalità e del rispetto delle regole nell’interesse dei cittadini e dei lavoratori”. Ad affermarlo sono Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapan, Amedeo Benigno segretario generale Fit Cisl Sicilia e Nino Napoli coordinatore regionale Fit Cisl. “Si vada avanti in questo percorso grazie anche al protocollo di legalità sottoscritto ieri, che deve dare una maggiore forza ai controlli antimafia in vista dell’arrivo dei finanziamenti e dei lavori attesi nello scalo che potranno valorizzare il porto di Palermo. Monti prosegua nella sua azione”.esprime piena solidarietà al presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, destinatario di una busta con un proiettile. “Siamo vicini all’Autorita’ portuale che, siamo sicuri, non si lascerà intimidire da questo vile gesto. Questo sindacato da sempre lotta per la legalità e siamo pronti a sostenere qualsiasi progetto che contrasti le infiltrazioni mafiose”.