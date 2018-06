Mentre il Palermo si lecca ancora le ferite per la mancata promozione in serie A, con tanto di polemiche e ricorsi alla giustizia sportiva e ordinaria per la serataccia di Frosinone, si apre un altro fronte per il club di viale del Fante. La commissione Urbanistica di Sala delle Lapidi, infatti, chiede che il Comune rimetta mano all’accordo con il club rosanero e batta cassa con la società per le spettanze dovute per l'uso del Renzo Barbera.Un accordo in realtà scaduto da quattro anni e che Palazzo delle Aquile non ha ancora rinnovato: già nel 2014 c’erano state le prime polemiche e la giunta aveva dato il via libera a un nuovo schema che però il consiglio, sovrano in materia, non ha ancora approvato. Lo scorso 30 maggio si è pertanto tenuta una riunione in commissione, alla presenza degli uffici, dalla quale è emerso che in dieci anni il club non ha pagato il canone annuo di 315 mila euro, compensando però i soldi con opere di manutenzione che toccherebbero al Comune ma di cui si è invece fatta carico la società.Da qui l’escamotage: i lavori li realizza il club rosanero e li defalca dall’affitto della struttura, consentendo alla squadra di giocare regolarmente. “Ma nessuno ha mai quantificato questi interventi – dice il capogruppo di Forza Italia Giulio Tantillo – né si capisce in base a cosa l’amministrazione abbia autorizzato questa compensazione, visto che non è prevista”.Pur di chiudere la vicenda, abbiamo anche rinunciato al rimborso di somme non indifferenti riconoscendo bonariamente un piccolo credito a favore del Comune, di meno di 100 mila euro. Abbiamo più volte sollecitato formalmente la definizione di questa vicenda, visto che abbiamo avuto tutto l’interesse nel chiuderla, ma attendiamo ancora risposte dal Comune”. Il club si dice pronto a dimostrare, conti alla mano, di avere speso ben più di quanto avrebbe dovuto, tema peraltro oggetto di un apposito tavolo tecnico col Comune che va avanti da due anni.Inoltre interverremo sulla gestione della pubblicità che, in base alla vecchia convenzione, è appannaggio in modo completo della società: su questo chiederemo di conoscere i numeri. Ma riteniamo necessarie modifiche anche sulla gestione della tribuna autorità e sull’uso dello stadio per i concerti: è impensabile che, mentre si ripara il Palasport, non ci sia un luogo dove poter svolgere i grandi eventi. Il tutto senza intralciare ovviamente il campionato”.(che si sommano a quelli da 3 milioni già eseguiti dal 2004 al 2013), un canone leggermente più salato (328 mila euro) e la manutenzione. Gli uffici però dovranno prima effettuare una transazione per il pregresso, chiedendo un parere all’Avvocatura.– dice il presidente della commissione Giovanni Lo Cascio - Bisogna trovare una soluzione che salvaguardi l’interesse pubblico e non penalizzi un club che ha comunque dato tanto ai palermitani”.quindi è anzitutto necessario fare i conti con quanto in questi anni è stato pagato e quanto c’è ancora da pagare, vedremo cosa accadrà in futuro ma è certo che gli arretrati vanno saldati e non si può pensare di farlo con lavori che nessuno ha quantificato”.