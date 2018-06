PALERMO - Rispunta il 'collegato' alla finanziaria. La capigruppo dell'Ars, riunita dal presidente Gianfranco Miccichè, ha stabilito di riprendere il disegno di legge che ieri è stato rispedito in commissione Bilancio. "Sarà un testo unico, non sarà aggiunto nulla, eventualmente sarà snellito", dice Miccichè, a conclusione della capigruppo. Le divisioni della maggioranza? "Tutto apposto, solo malintesi", prosegue Miccichè. Che rispetto alle dichiarazioni del governatore Nello Musumeci che ieri sera ha minacciato le dimissioni se il Parlamento non porterà avanti le riforme, afferma: "Anche il presidente ha reagito su un malinteso". Il 'collegato' dovrebbe tornare in aula tra martedì e mercoledì della prossima settimana.Inoltre, su proposta del presidente Micciché, è stato deciso che l’Ars ogni martedì, dalle 15, dedicherà un’ora dei lavori parlamentari alla discussione di mozioni, interpellanze e ordini del giorno. "Ho suggerito ai capigruppo e ai presidenti delle commissioni – ha detto Miccichè – di adottare lo stesso sistema utilizzato dalla Camera dei deputati dove settimanalmente si svolge il question time. Uno strumento che consente un dialogo diretto tra i parlamentari e il governo regionale e che, nello stesso tempo, valorizza il potere ispettivo dei deputati”. Gli argomenti che verranno trattati ogni martedì saranno selezionati il venerdì precedente per consentire ai rappresentanti del governo regionale di predisporre le risposte.Dopo avere approvato alcune mozioni, il presidente Miccichè ha rinviato a martedì prossimo, alle 15, la seduta parlamentare.