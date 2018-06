non è piaciuta ai legali palermitani che criticano in un documento del Consiglio dell'ordine le parole di Matteo Salvini.Il Consiglio dell'ordine palermitano rispedisce al mittente le dichiarazioni del leader della Lega, contestandole nella forma e nella sostanza.hanno firmato un documento in cui esprimono solidarietà a “tutti gli avvocati che difendono con abnegazione e alto senso del dovere, i diritti dei richiedenti asilo” e respingono “ogni insinuazione generica e negativa contenuta nelle dichiarazioni del ministro nei confronti di una intera categoria professionale che, per volontà dei padri costituenti, è chiamata a tutelare i diritti degli individui e costituisce espressione della democrazia e civiltà di un paese”perché “la scelta di contenere il diritto alla protezione dello straniero rispetto al tema delle politiche generali dell'immigrazione non può trovare facili e al contempo illegittime soluzioni, attribuendo a categorie professionali responsabilità o oneri che non sono alle stesse riferibili”. La delibera è stata inviata al presidente del Consiglio dei ministri, al ministri degli Interni e della Giustizia e a tutti gli ordini siciliani.