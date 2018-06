BAGHERIA (PA) - "In un momento in cui Bagheria è in piena crisi economica, dopo un periodo politico che ha diviso e disgregato il tessuto sociale della città, i problemi di sempre, sono tutti ancora lì, sul tavolo. Nessuna idea di sviluppo, debiti vecchi e nuovi, servizi scarsi, qualità della vita scadente, diritti negati, ambiente urbano devastato, periferie abbandonate e un'idea di comunità tutta da reinventare". Questo quanto si legge in una nota del circolo Pd di Bagheria, dopo l'assemblea dello scorso 16 giugno."Occorre ricominciare dalle idee, dalle cose da fare, dai programmi, non serve dividersi su simboli e appartenenze: noi per primi siamo orgogliosi di ciò che siamo, ma oggi occorre togliersi la casacca e creare un ampio consenso per affrontare i problemi della città e provare a risolverli". Da qui l'idea di quello che viene definito "un vero e proprio fronte civico moderato in grado di combattere gli estremismi. In un periodo storico dove si grida “prima gli italiani”, noi vogliamo ripartire dagli Ultimi, perchè, come diceva Don Milani, “loro sono la nostra Patria”. Serve un governo dei molti, delle persone di buona volontà, che metta insieme esperienze e sensibilità, se occorre anche diverse, ma che si metta a servizio della ricostruzione dal basso".