A finire sotto la lente d'ingrandimento, questa volta, sono state tre ditte impegnate nella costruzione di 18 villette bifamiliari nel Comune di Villabate e un'altra che si sta occupando della realizzazione di un edificio nella stessa zona.I lavori sono stati temporaneamente sospesi in quanto è stata accertata anche la presenza di undici lavoratori in nero, mai sottoposti a visite mediche, mai avviati a corsi di specifica formazione sui rischi dell'attività da svolgere e sprovvisti dei dispositivi di protezione individuali.. Nell’ultimo mese, sempre nel settore edile, sono stati denunciati tredici imprenditori per violazioni nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono stati scoperti dodici lavoratori in nero su quindici presenti. Sospese quattro attività imprenditoriali e contestate sanzioni amministrative per oltre 42 mila euro e comminate ammende per oltre 245 mila euro.