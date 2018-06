Aggiornamento 17.50

CANICATTI' (AGRIGENTO) - Strade allagate e quartieri isolati a Canicattì (Ag) a causa delle abbondanti precipitazioni. Le zone più colpite quelle tra il vecchio tracciato del fiume Naro che attraversa il centro abitato e che è stato cementificato a partire dall'immediato secondo dopoguerra. Diversi automobilisti sorpresi dalla pioggia battente sono stati costretti ad abbandonare le loro autovetture perché sommersi dall'acqua torrenziale accumulatasi sotto il cavalcavia tra via Vittorio Emanuele e via Carlo Alberto e tra quello tra via Cirillo e via Verga. Allagata anche la variante di via Giglia. I centralini di polizia locale, vigili del fuoco, carabinieri e polizia sono stati presi d'assalto.Anche la protezione civile comunale è all'opera anche se non dispone di mezzi adeguati. Il sindaco assieme ai suoi assessori e funzionari stanno monitorando la situazione. Al momento non si segnalano danni alle persone ma sono numerosi i locali a pianterreno e scantinati allagati. Le autorità invitano a non uscire da casa.Sulla strada statale 123 “di Licata” il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni nel comune di Licata (km 25,500) in provincia di Agrigento, per la presenza di fango e detriti sul piano viabile a causa di un forte temporale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale Anas per ripristinare la transitabilità appena possibile.La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, 21 giugno 2018È terminata l'emergenza meteo a Canicattì (Ag) dove dalle 13 si è abbattuta una "bomba d'acqua" che ha allagato la dorsale cementificata del vecchio fiume Naro. Per fortuna la pioggia è durata un'ora ed il sistema di smaltimento delle acque meteoriche tutto sommato ha retto. Con vigili del fuoco, volontari della protezione civile e forze dell'ordine all'opera per eventuali soccorsi a cose e persone l'amministrazione comunale ha messo in campo uomini e mezzi per ripulire dai detriti strade e tombini. In queste ore si fa la conta dei danni rappresentati soprattutto dall'asfalto divelto e dai tombini saltati per l'eccessiva acqua. Allagati negozi, garage e scantinati. Non si segnalano danni a persone e neanche agli automobilisti dei mezzi sommersi dall'acqua piovana e soccorsi da altri concittadini in transito.