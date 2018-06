PALERMO - La panineria pub in via Benfratelli a Palermo dove sabato sera erano stati feriti tre migranti, è stata sequestrata dalla polizia nel corso di una serie di controlli a Ballarò. Il locale era stato aperto senza autorizzazione comunale-sanitaria. Non aveva pagato il suolo pubblico e i tavolini, sedie e ombrelloni erano abusivi. Al titolare sono state elevate multe per 8169 euro. Nel corso dei controlli in piazza dell'Origlione è stato multato un altro bar per occupazione del suolo pubblico. Infine un panificio di via Porta di Castro è risultato non in regola in ordine alle procedure di autocontrollo sulla produzione degli alimenti (haccp). Al titolare è stato prescritto di adeguarsi entro sette giorni, pena una sanzione di 2000 euro. (ANSA).