Una serata all’insegna della solidarietà quella che si terrà sabato 23 giugno alle 21,15 al Teatro Verdura di Palermo. Lo spettacolo “Livia con Noi”, giunto alla sua nona edizione e organizzato da Livia Onlus, vedrà alla conduzione Salvo La Rosa e Rossella Leone; la manifestazione è stata inserita tra le attività istituzionali del Comune di Palermo nell’ambito di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018.“Grazie all'amore e alla passione di Angelo e Roberta Morello ci ritroveremo, dunque, ancora una volta per ricordare Livia e per aiutare chi ha bisogno.” Si legge sulla pagina facebook di La Rosa. Sul palco si esibiranno diversi artisti tra cui i comici Sergio Friscia e Sergio Vespertino, la cantante Daria Biancardi, il pianista Davide Santacolomba, la band dei Tamuna, i giovani talenti dell’Accademia Internazionale del Musical Palermo e le attrici Elena Pistillo, Aurora Falcone e Rosalba Bologna.Martedì 19 giugno è stato consegnato un pulmino 9 posti a Padre Miguel Pertini della Parrocchia San Filippo Neri “come valido aiuto alle attività di sostegno per i bisognosi (lo scorso anno un campetto di calcetto in manto sintetico). Iniziativa di grande gesto "concreto" da "Livia con Noi" e "Fondazione Mediolanum". Felice d'aver partecipato” posta invece sui social l’attore Sergio Vespertino; che aggiunge: “E’ già la seconda volta che partecipo a questa iniziativa di Morello, “Livia Con Noi”. La prima volta la feci circa un 3-4 anni fa, è stato meraviglioso. Ho visto il bel riscontro da parte del pubblico che ha riempito la platea e quindi mi aspetto di nuovo che ci sia questa bella seconda fiumana di persone.”; l’attore palermitano si presta sempre ben volentieri alle iniziative di questo genere: “Sono tendenzialmente sempre per cercare di operare qui, per la città, per la Sicilia, per l’idea di qualunque situazione circoscritta qua quanto più possibile. Qui c’è tanto da sbracciarsi, ci sono tante cose da fare e queste iniziative mi fanno capire quanto sono fortunato rispetto a tanta gente che ha davvero tanti dolori di ogni specie, che possono essere fisici o morali. E alllora in questi casi con cadenza quasi mensile, se non di più, mi distribuisco, mi spalmo in queste manifestazioni, in ogni modo, in ogni dove.”La direzione artistica e la regia sono di Massimo D’Anna. I biglietti si possono trovare su: www.circuitoboxofficesicilia.it , Box Office di via Nunzio Morello, 51 e alla Feltrinelli di via Cavour, 133.