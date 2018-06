MESSINA - Incidente mortale poco dopo le 15.30 a Rodia, nel Messinese, in direzione Palermo sulla strada stradale 113. Per cause al vaglio delle autorità, una Fiat Panda, con a bordo una donna di 56 anni, Natalina Minniti, ha finito la propria corsa contro un muretto.Probabilmente alla base dell'incidente, autonomo, un malore accusato dalla donna, oppure una manovra azzardata. Inutili i soccorsi. In zona il traffico ha subito notevoli rallentamenti.