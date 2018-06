Nel bel mezzo della bufera scaturita dalla direttiva del sindaco Leoluca Orlando, che con un colpo di spugna ordina alle partecipate di cancellare decine di milioni di euro di disallineamenti, il Movimento cinque stelle lancia l’allarme sulla situazione dell’azienda che si occupa del trasporto pubblico e quindi anche del tram.l’Amat aveva già avvisato il Comune che non riusciva a far quadrare i conti anche a causa del tram. Abbiamo avuto copia di questa nota solo con un accesso agli atti, il consiglio comunale era stato tenuto all’oscuro di tutto. Sul caso Amat, sulla direttiva vincolante e imperativa del sindaco e sulla gestione contabile che riguarderà la redazione del consuntivo e previsionale, ravvedendo la possibile lesione degli interessi dei cittadini e un potenziale danno erariale, stiamo valutando l’opportunità di presentare una segnalazione alla Corte dei Conti”.parla chiaramente della “condizione di incoerenza e difficoltà gestionale” dovuta alla differenza tra quanto prevede il contratto di servizio e quanto invece l’Amat riesce a fare. Una situazione segnalata a più riprese, evidenziando “lo stato di squilibrio gestionale” e il fatto che il piano di risanamento non è ancora pronto. “La società non è in grado di adottare un budget per l’anno 2018 che preveda un equilibrio di gestione”, scrive ancora Gristina che scende poi nei dettagli: nel 2017 la perdita è di 6,5 milioni, poi ci sono i nove che il Comune chiede di stralciare. Non vengono citati gli ulteriori 20 che invece oggi segnala la direttiva di Orlando, che Forello giudica “extra ordinem”. “L’approvazione del consolidato – si legge nella nota, scritta prima che l’atto venisse esitato a piazza Pretoria – condurrebbe l’Amat a un aggravamento della crisi sia in tema di salvaguardia del patrimonio, sia di continuità aziendale”.in assenza di correttivi si prospetta la necessità di rimettere in capo all’amministrazione il ramo d’azienda già a far data dal prossimo primo agosto 2018”. Insomma visto che il problema è il tram, per il quale la Regione non dà soldi e che il Comune ha scaricato su Amat in cambio di una risicata Ztl, tanto vale ridarlo al Comune. “Tale trasferimento – spiega infatti l’azienda – consentirebbe di ricondurre la gestione in equilibrio con le risorse disponibili”. E i numeri parlano chiaro: il bilancio 2017 col tram chiude con 6,5 milioni di passivo, senza tram sarebbe in attivo di 440 mila euro; il primo trimestre 2018 è in rosso per 1,8 milioni, senza tram avrebbe un surplus di 300 mila euro. Il problema, a conti fatti, è il tram che quindi l’Amat è pronto a restituire in toto.aggiungono i consiglieri targati M5s che chiedono anche lumi sul perché il sindaco abbia stralciato altri 20 milioni all’Amat senza contraddittorio. Il sospetto è che il Comune stia tentando in tutti i modi di far diminuire i residui in bilancio, così da non incappare nel deficit strutturale. “Noi vogliamo tutelare il servizio pubblico rivolto ai cittadini – dice la Amella – è inaccettabile che il Comune abbia proceduto in totale assenza di contraddittorio”.sono dovuti alla differenza tra i chilometri pagati e quelli realmente effettuati. Perché però applicare questo principio solo al periodo più recente? Se si seguirà questa linea, in totale saranno 46 i milioni da restituire per l’azienda, oltre i sette già pagati e che dovranno tornare indietro”. Un’azienda che adesso dovrà fare i conti con i bilanci: tra i 9 milioni da stralciare fino al 2016, i 20 del 2017 e il passivo già certificato l’anno scorso, si arriva a 35 milioni. Per non parlare del contenzioso da 92 milioni col Comune per la Tosap e la Tari, per il quale sono stati accantonati pochi fondi. “Qui non basta rimodulare il contratto di servizio, è il capitale aziendale a essere messo in discussione – spiega Forello – l’Amat così viene destinata al fallimento”.di cui fanno parte gli assessori competenti (Sergio Marino e Antonio Gentile) nonché i dirigenti dei settori interessati (Maneri, Basile, Mandalà, oltre all'Avvocatura comunale e la dirigenza dell'azienda, per l'avvio di una azione legale nei confronti della Regione su due versanti. Il primo è quello del mancato saldo delle somme dovute e già riconosciute e quello relativo ai tagli al contributo regionale apportati in corso di esercizio, cioè quelle riduzioni del contributo decise unilaterlamente della Regione al termine degli anni finanziari quando però i servizi erano già stati svolti. Si tratta complessivamente di almeno 60 milioni di euro; il secondo è quello del mancato riconoscimento del tram come mezzo di trasporto pubblico. La Sicilia è infatti l'unica regione che non corrisponde un contributo per l'esercizio dei tram nelle città che ne sono dotate".di tagli portata avanti dalla Regione in modo indiscriminato e privo di qualsiasi logica che non fosse quella del fare cassa sulla pelle dei cittadini e delle amministrazioni comunali. Il trasporto pubblico rappresenta un servizio essenziale sul quale l'investimento pubblico non può mancare. Confidiamo nel fatto che da parte di tutti vi sia un ritorno al buon senso, auspicando che su questo si possa al più presto avviare un confronto istituzionale".LE REAZIONI"L'amministrazione non ha saputo controllare le aziende, non bisognava certificare i bilanci - dice il capogruppo di Forza Italia Giulio Tantillo - sui conti dell'Amat non sono convinto che la situazione sia questa, ma il presidente Gristina non doveva firmare un contratto privo di copertura finanziaria. La restituzione del tram? Una forzatura. Ci sarà un contenzioso legale, ma diciamo da subito che saremo contrario all'aumento dei pass della Ztl, così come al suo allargamento. Non si fa politica con le tasse".