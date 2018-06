“Celebrare lasignifica ricordare, ma anche affrontare questo tema con una nuova consapevolezza e la capacità di approfondire: troppo spesso siamo messi di fronte a semplificazioni che generano confusione”, nel corso delle iniziative organizzate nell’isola in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato.questa gente va accolta, a Lampedusa come nel resto d'Europa. Ma il tema degli ‘sbarchi di migranti’ è più ampio: i malati vanno curati, i rifugiati vanno accolti, chi ha una ragione di ingresso o un’opportunità di lavoro è giusto che abbia un’occasione. Ma coloro che violano le regole non possono restare impuniti, servono disposizioni chiare e certe”.(indetta il 20 giugno dalle Nazioni Unite per ricordare la data di approvazione, nel 1951, della Convenzione sui profughi da parte dell’Assemblea Generale dell’ONU) viene celebrata contemporaneamente in 19 territori coinvolti dal progetto “Snapshots from the Borders - Small towns facing the global challengers of Agend 2030” che è stato presentato oggi e che vede il Comune di Lampedusa e Linosa come “Comune capofila”.“È un progetto complesso ed ambizioso - ha detto il sindaco Totò Martello - che portiamo avanti con competenza ed entusiasmo, consapevoli dell’importanza di questi temi, specialmente in questo particolare momento”.nell'ambito del programma DEAR - ha detto Natale Giordano, coordinatore del progetto per il comune di Lampedusa e Linosa - coinvolge autorità locali e organizzazioni della società civile di 19 territori europei. L’obiettivo – ha aggiunto Giordano - è fare in modo che le comunità locali dei territori di frontiera abbiano sempre maggiore consapevolezza ed elementi di approfondimento sui temi relativi ai flussi di migranti, sui rifugiati e sui diritti umani. Altro obiettivo è la costituzione del ‘Network delle Città di Frontiera’”.Alle 17 è stata inaugurata la mostra, visitabile fino al prossimo 6 ottobre presso il “Museo delle Migrazioni” dell’isola. Sono esposte circa trenta opere della collezione “Mediterraneo” realizzate da Barbaro Messina, artista di fama internazionale, iscritto nel 2005 nel Registro delle Eredità Immateriali di Sicilia come "Tesoro Umano vivente" per il ciclo della pietra lavica poiché autore di un inedito e singolarissimo connubio tra la lava effusa dal vulcano Etna e la ceramica.Alle 19,30 in piazza Garibaldi presentazione del, opera dall’artista viterbese Roberto Joppolo: una struttura in ferro a forma di croce latina alta 2,5 metri, formata da tanti tasselli in ceramica policroma che rappresentano i volti dell’umanità che convergono verso la figura del Santo Padre, simbolo di fraternità universale.