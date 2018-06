Sarà breve ma intensa la perturbazione che tra venerdì e sabato transiterà sul Paese determinando un brusco calo delle temperature. Colpite da piogge e temporali (ma non sono esclusi nubifragi), secondo le previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it saranno soprattutto le regioni orientali e meridionali. Il passaggio di questo fronte freddo, sottolineano gli esperti, "causerà un marcato rinforzo del vento da nord e un abbassamento della colonnina di mercurio".Anche domani, intanto, "l'Anticiclone delle Azzorre, allungato verso est a occupare ampi settori dell'Europa centrale, proteggerà anche le nostre regioni settentrionali e le vicine aree del Centro garantendo in queste zone condizioni di tempo in prevalenza stabile, soleggiato e caldo. Sul resto del Paese, invece - rilevano i meteorologi di Epson Meteo - rimarrà ancora attivo un flusso di correnti instabili, che favorirà lo sviluppo di acquazzoni e temporali, più diffusi e numerosi nelle ore centrali del giorno. Fino a venerdì le temperature rimarranno quasi ovunque al di sopra della norma, con valori tipici dell'estate". (ANSA).