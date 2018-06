MILANO - L'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante, arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in un'inchiesta della Dda di Caltanissetta, si è dimesso dalla presidenza dell'Eicma, l'Esposizione internazionale del ciclo, motociclo e accessori di Milano: al suo posto è stato nominato Andrea Dell'Orto, presidente in carica di Confindustria Ancma, l'associazione delle imprese di settore. Gianluca Vignaroli (Ducati Motor Holding) è stato eletto nuovo membro del Cda di Eicma.(ANSA).