PALERMO - Avvenimenti previsti per mercoledì 20 giugno in Sicilia:1) PALERMO - Palazzo delle Aquile, ore 10:15 Firma del protocollo di intesa per la "presa in carico di minori non accompagnati". Presenti tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Giuseppe Mattina. Alle 10.50 conferenza stampa sulle prossime elezioni per la Consulta delle Culture. Alle 11.15 presso l'atrio della Biblioteca comunale, verrà sottoscritto il Patto per la Lettura di Palermo.2) SELINUNTE (TP), ore 10:30 Presentazione campagna di scavi ad opera della New York University e dell'Università Statale di Milano.3) PALERMO - Sede di Palermo della Banca d'Italia, in via Cavour 131/a, ore 11:00 Nel corso di un briefing con la stampa sarà presentata la pubblicazione "L'economia della Sicilia", in cui sono illustrati i principali dati relativi all'andamento dell'economia siciliana nel 2017 e nei primi mesi dell'anno in corso.4) NOTO (SR) - Centro Pio La Torre,contrada Noto Marina, ore 11:30 Cerimonia di inaugurazione della gestione del Centro Pio La Torre, il bene confiscato alla mafia intitolato in onore dell&rsquoex segretario regionale del Partito comunista.5) LAMPEDUSA (AG) - Museo delle migrazioni, ore 17:00 Iniziative per la Giornata mondiale del rifugiato con l'inaugurazione della mostra "Approdi Mediterranei"; alle 19,30 in piazza Garibaldi sarà presentata l'opera "Mosaico dell'umanità", appena installata nell'isola.6) PALERMO - Piazzale antistante ippodromo, ore 17:00 Assemblea dei lavoratori dell'ippodromo La Favorita, aperta agli appassionati e alla cittadinanza, dopo la chiusura della struttura avvenuta sei mesi fa.7) PALERMO - Villa Niscemi, ore 17:00 La Consulta della Pace del Comune di Palermo organizza la commemorazione della Giornata dei rifugiati. Incontro con Valeria Calandra di SOS Mediterraneé e con la campagna ICE "Welcoming Europe".8) SIRACUSA - Teatro Greco, ore 18:30 La Fondazione Inda celebra per il dodicesimo anno la Giornata mondiale del rifugiato. Poco prima della replica di L'Edipo a Colono di Sofocle, uno spettacolo che parla proprio di uno straniero in terra straniera, è prevista la presenza dell'attore Francesco Pannofino, testimonial Unhcr, e dei rappresentanti dell'Agenzia Onu per i rifugiati.(ANSA).