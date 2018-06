un duello che aveva avuto il suo primo round con il caso hotspot allo Zen Da tempo tra Gelarda e il resto del gruppo non corre buon sangue. Dalle Amministrative della primavera 2017 a oggi è stata una escalation di veleni, accuse, liti e scontri verbali nelle segrete stanze. Una guerra combattuta anche via social, con post cancellati e ripubblicati sulla pagina Facebook ufficiale del Movimento 5 stelle Palermo. I migranti e le critiche espresse da Forello nei confronti del modus operandi di Salvini hanno riacceso

Forello e Gelarda si erano detti entrambi contrari alla nascita del centro di accoglienza alla periferia est del capoluogo, ma i presupposti di partenza erano decisamente diversi. "La tutela dei diritti umani per noi viene prima di tutto - furono le parole di Forello -. Per questo non crediamo che l'hotspot, struttura chiusa, caratterizzata da un forte controllo di polizia e con un divieto assoluto di ingresso, sia lo strumento adatto per accogliere e aiutare i migranti". Motivazioni decisamente diverse da quelle espresse da Gelarda, che puntò sulla sintonia con il governo nazionale figlio dell'asse M5s-Lega ponendo l'accento sulla necessità di una "stretta" al fenmomeno migratorio e di una "vera politica di rimpatri". Il duello quella volta si chiuse con una nota degli altri quattro consiglieri comunali, Argiroffi, Randazzo, Viviana Lo Monaco e Concetta Amella, che si schierarono con Forello: "Gelarda - scrissero - parla a titolo personale".

Dopo le critiche espresse dal capogruppoall'indirizzo del ministro dell'Interno) e la reazione del consigliere grillino, che ha invitato il collega a lasciare il movimento qualora non si riconoscesse più nella "linea del governo", oggi altri due componenti della pattuglia pentastellata a Sala delle Lapidi si schierano a favore dell'ex candidato sindaco., da sempre vicini a Forello, vanno all'attacco con un post Facebook identico e invitano Gelarda ad abbondare il movimento per approdare alla Lega: "Se Gelarda si sente rappresentato più dalla Lega che dal M5S passi pure al partito con cui è più affine, coerentemente con la sua storia politica - scrivono all'unisono -. I diritti umani restano una priorità imprescindibile per il M5S".