. Lui si è fidato, ma in quel momento è cominciato l'incubo. Due uomini armati di coltello l'hanno bloccato, minacciato e costretto a consegnare i soldi che aveva in casa. A finire nel mirino stamattina, intorno alle 8,30, un anziano che abita nella zona di piazza Scaffa, tra corso dei Mille e Brancaccio.Gli hanno puntato il coltello, poi hanno passato al setaccio l'abitazione, ma non avrebbero trovato nulla di prezioso. La vittima ha cominciato ad urlare, a chiedere aiuto. In pochi istanti i rapinatori hanno lasciato il palazzo e si sono dati alla fuga a bordo di un'auto. I poliziotti hanno trovato l'anziano sotto choc, ha riportato anche qualche escoriazione.. Uno stratagemma già adottato più volte da truffatori e rapinatori, che con la scusa di dover far firmare una raccomandata o di dover entrare in casa per un controllo tecnico, mettono a segno una raffica di colpi. Proprio come è già successo a Pallavicino, quando dei finti postini hanno picchiato un'anziana che viveva da sola e l'hanno rapinata.: anche in quel caso la banda è riuscita a fuggire con il bottino. Le indagini della polizia per rintracciare i finti operai che hanno colpito stamattina sono in corso: gli agenti stanno cercando eventuali testimoni che abbiano visto i due fuggire, al vaglio anche le immagini delle telecamere che si trovano nella zona, che potrebbero avere immortalato il mezzo con cui i rapinatori hanno fatto perdere le proprie tracce.