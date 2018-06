Disagi per i passeggeri del volo Napoli-Cagliari di Volotea che doveva atterrare all'aeroporto del capoluogo sardo alle 18.50. Durante il tragitto verso la Sardegna l'aereo è stato centrato da un fulmine. Il comandante, in via precauzionale, ha deciso di atterrare all'aeroporto di Palermo, dove sono presenti i tecnici Volotea che si occuperanno di verificare eventuali problemi all'aereo. Il volo sta accumulando ritardo. I passeggeri saranno riprotetti su altri voli o partiranno con lo stesso aereo dopo le verifiche. (ANSA).