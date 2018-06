Se potessi avere un centesimo per ogni volta che ho sentito pronunciare questa frase, sarei milionaria. E non parlo solo di Musumeci; ma in generale del presidente di turno. Crocetta lo ripeteva due volte alla settimana. Musumeci lo dice tutti i giorni".

PALERMO - Dopo l'aut aut del governatore Musumeci al Parlamento regionale ("Riforme o tutti a casa"), la capogruppo del Movimento cinque stelle Valentina Zafarana commenta così su Facebook: ""Ogni volta che la sua inesistente maggioranza evapora lui attacca col vittimismo - prosegue Zafarana -. Adesso non vorrei essere ripetitiva: ma quando ha imbarcato di tutto nelle sue 5 liste (più di 300 candidati) cosa si aspettava? Un politico navigato come lui sa benissimo che se vinci in quel modo la stabilità è una chimera. È ovvio che un 've l’avevamo detto' non basta più. L'unica speranza è che si cominci a lavorare seriamente - conclude -. O che si torni ad elezioni. Che i siciliani forse hanno capito l’errore fatto il 5 novembre...".