Il ministero della Salute informa che quel lotto può essere pericoloso poiché contiene un'elevata prevalenza di xilene, trimetilbenzene, toluene ed etilbenzene.

ha disposto l'immediato ritiro di tutte le bottiglie del lotto, e invita chi già le avesse acquistate a non consumarle e a restituirle al negozio. La precisazione: il richiamo riguarda esclusivamente l’acqua minerale Fonte Primavera imbottigliata nello stabilimento Gran Guizza di Popoli con il nome San Benedetto, e limitatamente al lotto indicato.

