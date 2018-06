PALERMO - La Terza commissione del consiglio comunale di Palermo, presieduta da Paolo Caracausi (Idv), ha incontrato ieri una delegazione delle mamme del gruppo "C'è spazio per me", con cui ha compiuto un sopralluogo in alcuni dei parcogiochi della città.“La commissione ha iniziato un proficuo rapporto per non vedere vanificare gli sforzi portati avanti negli anni scorsi dall’amministrazione comunale – dice il presidente Caracausi - I parcogiochi sono stati in parte vandalizzati e abbandonati e necessitano di interventi di manutenzione, oltre che di sostituzione di alcune componenti. Inoltre è necessario creare una cabina di regia per far funzionare questi spazi: i bambini saranno anche il tema del prossimo Festino, Palermo deve diventare la capitale dell’infanzia e siamo impegnati per questo”.