Nella prima in via Eredia, zona Arenella, i militari hanno deferito in stato di libertà il titolare P.I.F. palermitano

classe 1968 ed un dipendente, I.L.P. palermitano classe 1979, con l’accusa di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa e mancata esposizione tabella giochi proibiti.

In zona Uditore, in via Cardinale G. Massaia, i militari hanno deferito con la stessa accusa il titolare dell’esercizio commerciale, G.S. palermitano classe 1981.

Infine sono state contestate violazioni amministrative per l’installazione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare su piattaforme di gioco, nonché la mancata comunicazione dei dati relativi al titolare dell’esercizio, inoltre a G.S. è stata contestata l’assenza del materiale informativo in materia di dipendenza da gioco.

Complessivamente sono state elevate sanzioni per oltre 100.000 euro..

PALERMO - I carabinieri della Compagnia di Palermo San Lorenzo supportati da Ispettori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno scoperto due sale scommesse abusive, prive di alcuna autorizzazione.I locali sono stati sequestrati come la somma di 804 euro ritenuto provento delle giocate.