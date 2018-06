Completano la programmazione sei film fuori concorso frutto di collaborazioni con altri festival nazionali ed internazionali.

Saranno gli ingredienti della tredicesima edizione del festival di cinematografia “Sole Luna Doc Film Festival”, che si svolgerà dal 2 all’8 luglio presso il complesso di Santa Maria dello Spasimo.e un’anteprima mondiale della regista malese“In the name of”, che affronta il tema toccante di una famiglia interculturale in conflitto con la religione. Il film sarà proiettato il 2 luglio alle ore 21 nella Navata, alla presenza della regista.è quella dedicata ai diritti umani negati, umiliati e conseguiti ed al tema del viaggio come esperienza e metafora della dimensione umana; la seconda è Short Docs, una rassegna di corti su temi cruciali ed attuali, quali il lavoro, i rapporti di genere, la maternità, la questione migratoria., creato da un ‘azienda siciliana con scarti del mais e vuole esprimere, secondo la fondatrice del festival, la mobilità nel mondo, la capacità di accogliere e il desiderio di creare legami. "Il nostro festival - aggiunge Gotti Venturato - cerca di fare informazione, cultura, creare buone pratiche, mostrare quali sono nel mondo i diritti negati”., cioè una realtà che mette insieme le diversità, pone un’attenzione particolare alla mobilità transnazionale e rappresenta il logo di questa città”.Proprio per sottolineare l’inserimento del festival tra le attività di Palermo Capitale della Cultura e per stabilire una connessione con la biennale Manifesta 12, il festival presenta un nutrito fuori programma:. Un calendario di appuntamenti che si aprirà con Renegotiating Identities, 12 opere di video-art selezionate dalla curatrice Sofia Gotti, sul tema dell’identità rinegoziata, attraverso il lavoro di affermati artisti e performers come Regina José Galindo, Juan Downey, Donna Haraway, Anna Maria Maiolino, Zineb Sedira, Marina Gržinić con Aina Šmid e un’installazione dedicata a Martina Melilli.il Complesso monumentale Chiaramonte – Steri ospiterà, inoltre, la performance Auto da fé del disegnatore e attivista Gianluca Costantini che dalle ex celle dell’Inquisizione, per tre giorni dal 5 al 7 luglio, racconterà le storie di chi oggi è recluso per reati di opinione nel mondo. In programma anche la residenza artistica Crossfade, un’installazione sonora dedicata ai temi del Mediterraneo, del viaggio e dell’incontro tra Oriente e Occidente, a cura di Davide Cairo e Francesco Novara e la mostra fotografica Il sacro degli altri., a cura della Fondazione Ignazio Buttitta e del Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino. La fondatrice Lucia Gotti Venturato manifesta infine il suo orgoglio per la tredicesima edizione dell'evento: "Sono felice di contribuire, in sinergia con Manifesta 2018 e di prendere parte a questo fermento turistico-culturale che la città di Palermo finalmente comincia a vivere come non mai, aprendo le porte di tutti i siti culturali che lasciano a bocca aperta i Palermitani e il mondo intero".