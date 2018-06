PALERMO - Con una nota inviata al Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Orlando, al Presidente della Commissione Attività Produttive ed ai Capigruppo, il Presidente di Confimprese Palermo Giovanni Felice ha chiesto al Consiglio Comunale di Palermo l’immediata approvazione delle modifiche al Regolamento dei Dehors oppure una ulteriore deroga."Ad aprile è scaduta la proroga al vigente regolamento – ha dichiarato il Presidente di Confimprese Palermo Giovanni Felice – ciò comporta che ci sono degli operatori che loro malgrado sono “abusivi” ed altri dovrebbero smontare ogni giorno i loro dehors per rispettare le condizioni di un regolamento oramai superato. Con le modifiche in discussione– continua Giovanni Felice – se approvate, in molti casi, risolverebbero tali disagi. Vista l’insostenibilità della situazione in atto– insiste il Presidente di Confimprese – abbiamo chiesto l’immediata discussione in consiglio delle modifiche al regolamento oppure, una ulteriore deroga. Non possiamo affidarci al buon senso della Polizia Municipale – conclude il Presidente di Confimprese Giovanni Felice – è necessario un provvedimento che dia serenità agli operatori del settore almeno per il periodo estivo".