Palermo - La Flaei Cisl si conferma il primo sindacato nel settore elettrico in Sicilia. Alle elezioni per il rinnovo dell'assemblea dei delegati del Fopen (Fondo integrativo pensionistico del settore elettrico) svoltesi il 18 e il 19 giugno, la Flaei Cisl Sicilia ha ottenuto il 45% dei consensi e ottimi sono stati i risultati su tutto il territorio regionale. “I lavoratori hanno riconosciuto il nostro impegno a sostegno della categoria - ha commentato Vincenzo Asaro, segretario generale Flaei Cisl Sicilia - consentendoci quest’affermazione nell’isola. Siamo certi che questo esito sarà propedeutico al successo anche a livello nazionale”. Per il segretario generale della Cisl Sicilia, Mimmo Milazzo, “occorre lavorare al rilancio del settore elettrico nell’isola, valorizzando le professionalità che vi operano e usando al meglio gli strumenti normativi e le risorse destinate a migliorare la qualità dei servizi”. (laco)