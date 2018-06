PALERMO - Esposto in Procura affinché "vengano accertati e perseguiti i comportamenti e le condotte fraudolente ed antisportive poste in essere nell'occasione della partita Frosinone- Palermo. L'iniziativa è del “Movimento Italiano Risorgi Regioni” che si è rivolto ai pubblici ministeri.

alterato il risultato dell'incontro".

(responsabile giustizia del movimento) ritengono che le vicende di Frosinone - dai palloni lanciati per intralciare le azioni del Palermo all'invasione di campo - abbiano "I fondatori spiegano che "non ha finalità di lucro e si basa sui valori dell’etica e della morale". Valori che, secondo i firmatari dell'esposto, durante la finale dei play off sono stati traditi.