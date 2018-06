PALERMO - “Giallo come l'oro – incontro con la cultura del mondo del grano”. Sarà questo il titolo dell'iniziativa che si svolgerà domani, venerdì 22 giugno, a Palermo nella chiesa e nel chiostro di san Domenico, su iniziativa del Comune di Campofelice di Fitalia nell’ambito delle iniziative “Palermo 2018 Capitale italiana della Cultura”, in collaborazione con la Città Metropolitana di Palermo e l’Associazione Culturale “Museo del grano e della civiltà contadina siciliana” di Campofelice di Fitalia.In programma la proiezione di un breve documentario sul paese dell’entroterra palermitano; una conferenza su “Il grano in Sicilia e il caso di Campofelice” con interventi di Leoluca Orlando, sindaco della Città Metropolitana di Palermo; Pietro Aldegheri, sindaco di Campofelice di Fitalia; Giuseppe Oddo, storico e studioso di cultura del territorio; Domenico Gambino, storico di Campofelice, Padre Fra Sergio Catalano priore della comunità della chiesa. A coordinare il dibattito sarà il giornalista Rino Canzoneri. A seguire in un ambiente interno l’inaugurazione di una mostra fotografica dal titolo “Là, dove il grano germoglia – Campofelice di Fitalia” a cura dell’architetto Domenico Gambino e nel chiostro del convento la degustazione di prodotti tipici del paese promotore e animazione di canti siciliani del lavoro a cura del gruppo corale Auser “L. Sciascia” di Palermo.Campofelice di Fitalia, piccolo comune dell’entroterra palermitano, è identificato quale “Paese del grano”. Una denominazione che sancisce l’antico legame che esiste tra la popolazione e la vocazione agricola del suo vasto territorio. Una estesa area che vede il paese circondato da una copiosa vegetazione (alberi da frutta, olivo, vigne, otricelli e piccole aree boschive). Oltre questo perimetro, dove trova spazio la pastorizia, il territorio è coltivato prevalentemente a cereali; in esso hanno sede moderne aziende agricole.L’Amministrazione Comunale di Campofelice di Fitalia, cogliendo l’opportunità offerta dalla Città Metropolitana di Palermo, per l’attuazione del progetto “Palermo 2018 - Capitale italiana della Cultura”, con questo evento culturale, finalizzato all’incontro della cultura contadina con la cultura urbana palermitana legata a tradizioni marinare, mira alla valorizzazione della propria identità storico-culturale con un invito a vivere momenti di vita agreste alla scoperta di sapori unici spesso sconosciuti da chi rimane in città e non si è mai recato in una piccola località come quella di Campofelice di Fitalia.