“Sono stati inoltre pianificati gli interventi di manutenzione e pulizia straordinaria concordati durante i giorni di chiusura, il 28 e il 29 giugno – dice il presidente Ottavio Zacco - Infine sarà prevista la pulizia programmata ordinaria con spazzatrice e idropulitrice da parte di Rap e la pulizia delle caditoie e della rete fognaria. Per quanto riguarda i mercati storici, Rap interverrà giornalmente con l'autobotte e l’idrante dopo aver effettuato la raccolta; Amap invece sta programmando la pulizia della rete fognaria e delle caditoie in tutti i mercati storici con la presenza delle squadre di manutenzione, perchè tutti sappiamo che molte caditoie dei mercati storici non vengono pulite da decenni perchè le griglie devono essere sostituite.

apparire come una cosa scontata, ossia la possibilità di poter fruire dei servizi igienici mentre una struttura così grande è aperta, in realtà non lo era: l’ortofrutticolo infatti inizia ad animarsi all’una ma i bagni aprono alle 4. Una situazione che ha spinto molti operatori ad arrangiarsi, con il risultato che, secondo i verbali dell’Asp, urina ed escrementi erano un po’ ovunque.si è deciso che da sabato i bagni saranno sempre aperti. Reset ha garantito l'incremento del personale per questo servizio, passando da tre a nove unità.