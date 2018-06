"Avevo smesso di sognare, poi grazie ai miei figli, ho ripreso a farlo". Così, 46 anni, consulente informatico di Pavia, racconta la sua storia dia TgCom. L'uomo, sposato e padre di due figli, è tornato fra i banchi di scuola qualche anno fa, frequentando le lezioni la sera, dopo il lavoro. Ora, anche per lui è giunto il momento degli esami di maturità, "un'incompiuta" come la definisce lo stesso studente. Iscritto all'istituto per geometri "Alessandro Volta", nella sua città, Padoan ha preparato una tesina incentrata sul rincorrere sogni e ambizioni: "Stay hungry, stay foolish" , ricorda, proprio come nel celebre discorso pronunciato da Steve Jobs alla Stanford University.Il consulente informatico candidato al diploma racconta le vicende che lo hanno portato a riprendere gli studi e completare la scuola superiore: "Dopo le medie mi ero iscritto allo Scientifico, ma avevo lasciato. Una crisi, poi il lavoro e restava la grande incompiuta della mia vita, che era il diploma. Ora sono soddisfatto, sono stato ammesso alla maturità con 23 crediti e 9,11 di media. Mi sono impegnato e ho studiato tanto in questi anni; lavoravo e studiavo".Passata la maturità, per Padoan nessun progetto a breve scadenza, ma soltanto la voglia di continuare a lavorare e di recuperare il tempo con la famiglia: "Ora mi dedicherò a mia moglie e ai miei figli, che in questi anni di studio ho trascurato. Ma senza di loro non avrei raggiunto questo traguardo".