Stanotte i lavori sul ponte Corleone inizieranno alle tre e termineranno alle 13 di venerdì. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, nel bel mezzo di un pomeriggio infuocato al Comune, e riguarda il cantiere che sta paralizzando il traffico a Palermo mandando in tilt tutta la città. L'azienda che si occupa del cantiere, infatti, ha chiesto di poterne anticipare l'apertura sia per evitare le t

emperature elevate del pomeriggio che per non far imbottigliare i propri mezzi, che trasportano il materiale, tra le auto in coda.

che la Reset farà proprio su viale Regione siciliana la prossima settimana. Tutti di notte, ossia dalle 22 alle 5 dell’indomani mattina: lunedì tra Belgio e Lazio; martedì all’altezza dell’ex Motel Agip; mercoledì tra via Sauro e Basile; giovedì tra Pitrè e Ponte Corleone; nella notte fra il primo e il 2 luglio fino alla rotonda Oreto; la sera successiva fino all’ingresso dell’autostrada. Chiuderanno le carreggiate centrali, con le auto che dovranno imboccare quelle laterali.

visto che la situazione è fluida e cambia costantemente: proprio in serata l'assessore Emilio Arcuri ha infatti reiterato la richiesta di turni notturni e straordinari, cosa non scontata. La speranza del Comune è infatti quella di accorciare la durata dei lavori, la cui fine è prevista per il 14 luglio.che va all’attacco degli uffici. “E’ possibile effettuare i lavori di notte e nei giorni festivi sul Ponte Corleone – dice Orlando – Pertanto, alla luce dei pesanti disagi provocati dai cantieri ai cittadini, mi aspetto che i responsabili prendano immediatamente i provvedimenti opportuni e chiedano scusa alla città e agli automobilisti”.: "Dopo avere richiesto più volte alla direzione dei lavori di prevedere turni aggiuntivi di lavoro straordinario e notturno, ottenendo sempre risposte generiche ed evasive, senza alcuna spiegazione chiara ed univoca sulla presunta impraticabilità di provvedere, ho disposto formalmente che la direzione ordini all'impresa esecutrice l'effettuazione di turni di lavorazione aggiuntivi straordinari e notturni, al fine di imprimere un'accelerazione ai necessari lavori di manutenzione sul Ponte Corleone, riducendo così al minimo i disagi".ma il punto è capire cosa succederà domani all'ora di pranzo. Gli operai si fermeranno, visto che il turno sarà finito, o l'azienda accetterà di eseguire i turni straordinari e notturni chiesti da Arcuri, che però hanno dei costi aggiuntivi? E cosa succederà nel fine settimana?