L’assessore all’Istruzione e Formazione professionale, Roberto Lagalla, ha illustrato alla giunta anche il testo del ddl relativo alle nuove "Disposizioni in materia di diritto allo studio", che la prossima settimana sarà presentato agli attori del mondo della scuola per poi esser approvato dal governo e inviato al Parlamento.

PALERMO - La Giunta regionale, presieduta dal governatore, si è riunita ieri sera a Palazzo d’Orleans e ha approvato due disegni di legge. Dopo il rinvio del "collegato", che bloccava l'Aula di Palazzo dei Normanni da settimane, alla Commissione Bilancio, anche il governo regionale ha cominciato a lavorare a nuove norme, tra cui quella tanto attesa sul sistema dei rifiuti.Su proposta dell’assessore all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità,, è stata varata, infatti, la. La riforma del settore dei rifiuti ha avuto dunque il primo via libera dal governo e sarà trasmesso adesso all'Assemblea regionale siciliana per dare il via all'iter parlamentare. Il deputato regionale del Movimento 5 stellesul tema ha presentato un proprio disegno di legge, in qualità anche di ex presidente della Commissione Ambiente dell'Ars, e aveva ricevuto l'apertura del presidente della Regione per collaborare a un testo unico.Via libera anche al ddl, predisposto dall'assessore all’Agricoltura,, sulla