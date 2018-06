PALERMO - Il tribunale ha assolto l'ex assessore regionale all'Ambiente Gianmaria Sparma e l'ex dirigente regionale dell'assessorato Salvatore Anzà, imputati di omissione di atti d'ufficio. Dichiarate prescritte le accuse contestate all'altro funzionario sotto processo, Pietro Tolomeo, accusato dello stesso reato. Per tutti, dopo la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura, il gip aveva disposto l'imputazione coatta. Ai tre era stato contestato di non aver adottato misure idonee a contrastare lo smog in varie città siciliane, nonostante fossero a conoscenza dei dati allarmanti sulla qualità dell'aria. Per lo stesso reato sono stati processati e assolti in un altro procedimento nato dopo la richiesta di rinvio a giudizio della Procura, che aveva distinto le posizioni degli indagati, gli ex presidenti della Regione Salvatore Cuffaro e Raffaele Lombardo e 4 ex assessori regionali all'Ambiente che si erano succeduti nel tempo: Francesco Cascio, Rossana Interlandi, Giuseppe Sorbello e Giovanni Di Mauro. I livelli del biossido di azoto avrebbero oltrepassato il limite annuale per la protezione della salute umana a Palermo tra il 2002 e il 2009, a Caltanissetta e Gela tra il 2007 e il 2009, a Catania tra il 2003 e il 2009 a Messina nel 2008 e nel 2009 e a Siracusa negli anni 2007 e 2009. (ANSA).