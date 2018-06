Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 21 giugno, in Sicilia.1) PALERMO - Cantieri Culturali della Zisa, Padiglione 7, Cinema de Seta, Via Paolo Gili 4, ore 09:00 Nell'ambito di "Palermo Capitale della Cultura" l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Palermo (Odaf Palermo), organizza la giornata di studio "Il Paesaggio: un ponte tra natura e cultura".2) MESSINA - Comitato elettorale di Piazza Fulci, ore 11:00 Conferenza stampa del candidato sindaco Dino Bramanti e di tutti gli Assessori designati.3) LAMPEDUSA (AG) - Area marina protetta, via Cameroni, ore 11:00 Presentazione un progetto di gestione dei cani randagi presenti sull'isola, che prevede la loro identificazione, sterilizzazione e accudimento e una Campagna finalizzata alla corretta convivenza/interazione tra gli stessi e i turisti, e l'adozione con il sostegno all'associazione locale "Il cuore ha 4 zampe" (www.ilcuoreha4zampeonlus.org).4) PALERMO - Centro Sperimentale di Cinematografia, Cantieri Culturali della Zisa, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione della XIII edizione di "Sole luna doc film festival". Dal 2 all'8 luglio.5) PALERMO - AdSP del Mare di Sicilia occidentale, Sala Consiglio, Via Piano dell'Ucciardone 4, ore 11:30 Conferenza stampa per l'annuncio della ripresa dei lavori alla Stazione marittima del Porto. Presenti, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il provveditore interregionale Opere pubbliche Sicilia-Calabria, Donato Carlea, il comandante Capitaneria di porto di Palermo e direttore marittimo della Sicilia occidentale, C.A. (CP) Salvatore Gravante.6) TRAPANI - Area arrivi, ore 13:00 Anche l'aeroporto di Trapani Birgi "Vincenzo Florio" aderisce alla Festa della Musica 2018 con un concerto di musica classica, pianoforte e voce. Alle 20.30 seguirà live dj set con il dj Sebastian e il sassofonista Francesco Gianquinto, in collaborazione con l'associazione culturale giovanile TerraSonora.7) PALERMO - Aeroporto Falcone e Borsellino, area imbarchi, ore 15:00 Giampaolo Casati aprirà l'edizione del 2018 della Festa della Musica. Suonerà a bordo del volo Genova-Palermo alle 11,45. Alle 15 in duo con Mario Bellavista. Alle 17,30 col quintetto di Mimmo Cafiero. Il programma mattinale della Festa della Musica prevede tre momenti musicali con i pianisti Diego Spitaleri, Marco Betta e Antonello Manco.8) MESSINA - Aula Magna della Corte d'Appello, ore 15:30 L'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, associazione di avvocati e operatori del diritto di famiglia, organizza l'incontro "Aspetti applicativi e processuali in tema di assegno divorzile alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte, tra tenore di vita coniugale e autosufficienza economica del singolo.9) PALERMO - la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133), ore 18:00 Giuliana De Sio presenta il suo libro "Io, Giuliana De Sio" (Guida). Interviene Giovanni Pontillo.10) CATANIA - Le Ciminiere, sala E7, Assostampa, ore 18:00 Presentazione del libro di Elena Pilato "Io e Oriana. Due donne, una persona". Con l'autrice ne parlano la scrittrice Barbara Bellomo e la giornalista Simona Windsor Pulvirenti. L'attore Cosimo Coltraro leggerà alcuni passi del volume.11) PALERMO - Orto Botanico, ore 19:30 Manifestazione "I giardini di Shakespeare" con Alfonso Veneroso, curata dal Teatro Biondo e dall'Orto Botanico dell'Università di Palermo. Si comincia con "Sogno di una notte di mezza estate". Introdurrà il prof. Attilio Carapezza. Al termine, Planeta offrirà una degustazione dei propri vini. Fino al 27 giugno.