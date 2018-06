Ma non è tutto. Per la gioia dei passeggeri in partenza da Palermo il vettore ripristinerà anche le tratte estive per Corfù (dal 26 giugno) e per 3 destinazioni spagnole: Ibiza, Palma di Maiorca e Malaga (rispettivamente dal 22, 24 e 28 giugno).

Tutte le rotte da e per Palermo sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.

è tutto pronto, infatti, per l’avvio di 2 nuove rotte. Il 26 giugno il vettore inaugurerà il nuovo collegamento dal Falcone Borsellino alla volta di Bilbao (1 frequenza settimanale, ogni martedì, per un totale di più di 2.500 posti in vendita), mentre il 27 giugno decollerà il volo inaugurale per Spalato (1 frequenza settimanale, ogni mercoledì, per un totale di più di 2.500 posti in vendita). Inoltre, Volotea ha già confermato per il mese di luglio l’avvio dei nuovi voli alla volta di Rodi e Zante.Anno dopo anno incrementiamo sempre di più la nostra offerta di collegamenti al Falcone Borsellino e quest’estate scendiamo in pista con un bouquet di destinazioni davvero imperdibile – ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe -. Grazie ai nostri voli sempre diretti, comodi e veloci, offriamo ai passeggeri siciliani la possibilità di fare rotta verso alcune delle mete estive più gettonate sia in Italia sia all’estero. Inoltre, con i nostri collegamenti puntiamo a generare traffico di turisti incoming verso Palermo e la Sicilia, una regione ricca di fascino e cultura, sempre più apprezzata dai viaggiatori stranieri. Siamo certi che i nuovi collegamenti sapranno fare breccia nel cuore dei nostri passeggeri e speriamo di poter annunciare presto altre novità a Palermo”.Questa crescita permette al vettore di piazzarsi al primo posto per numero di destinazioni raggiungibili dallo scalo. Inoltre, a Palermo Volotea ha registrato nei primi 5 mesi del 2018 un load factor del 93% e un tasso di raccomandazione del 90,8%.– Ancona (novità 2018), Bari, Genova, Napoli, Olbia, Torino, Venezia e Verona - e 17 all’estero: Bordeaux, Lione (novità 2018), Nantes, Tolosa, Strasburgo e Nizza in Francia, Bilbao (novità 2018), Ibiza, Malaga e Palma di Maiorca in Spagna, Atene, Corfù, Creta, Rodi (novità 2018), Santorini e Zante (novità 2018) in Grecia e Spalato (novità 2018) in Croazia.