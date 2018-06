Decima edizione del Luxury Summit

, evento di riferimento per le aziende del sistema dell'alto di gamma, che anche quest'anno ha registrato il tutto esaurito radunando i principali decision maker del mondo della moda e del lusso per un confronto sui nuovi trend di mercato e le sfide conseguenti ai cambiamenti nel mercato globale e che proseguirà giovedì 21 giugno.ha evidenziato l'importanza che il settore della moda Made in Italy riveste per il nostro tessuto economico, con un fatturato da 96 miliardi di euro e la creazione di oltre 700mila posti di lavoro. Marenzi ha poi aggiunto che "il settore esporta merci per 61 miliardi e vanta una bilancia commerciale positiva da 25 miliardi circa. Rappresentiamo il 35% della moda europea e abbiamo 20 punti di distacco dal secondo Paese produttore europeo che è la Germania".estremamente interessante, in particolare nei mercati emergenti: lo ha evidenziato il rapporto 'Esportare la dolce vita' realizzato dal Centro studi di Confindustria e Prometeia, presentato nel corso del Luxury Summit del Sole 24 Ore dal Direttore del CsC Andrea Montanino., come moda e design, verso nuovi mercati potrebbe aumentare del 40% fino a quota 15miliardi, crescendo addirittura del 75% a 18 miliardi in uno scenario più ottimistico. La categoria dei 'nuovi ricchi', nei 30 mercati analizzati, passerà infatti dai 486 milioni del 2017 a 660 milioni del 2023: in pratica 174 milioni di nuovi clienti potenziali per 'bello e ben fatto' italiano., che registrano una domanda consistente e una disponibilità a pagare prezzi adeguati per i prodotti italiani di qualità. A questi si aggiungono tre mercati in decollo: Arabia Saudita, Messico e Malesia.ha anche sottolineato, però, anche alcuni fattori di rischio che potrebbero inficiare la crescita delle nostre esportazioni di prodotti "alto di gamma": il primo è quello di una spirale protezionistica dei rapporti commerciali tra gli Usa e partner, a cui si aggiungono il possibile inasprirsi di tensioni geopolitiche in Medio Oriente e Asia e l'evoluzione delle sanzioni alla Russia.. Ci sono state grandi volatilità anche per motivi di terrorismo, volatilità per le valute. Oggi ci sono per i dazi, il mondo é cambiato va ad una velocità molto diversa rispetto a qualche anno fa". Cosi Remo Ruffini, Ad e presidente di Moncler si è espresso al Luxury Summit del Sole 24 Ore sul tema della guerra commerciale Usa-Cina. "Ma credo anche che ogni difficoltà potrebbe essere una opportunità".ha sottolineato Diego Della Valle, presidente e ceo di Tod's group, al Luxury Summit del Sole 24 Ore. "Una volta consegnavamo le collezioni ogni sei mesi, ora non c'è più stagionalità e anche le presentazioni delle collezioni ciascuno se le fa quando crede, sempre che disponga delle risorse necessarie", ha proseguito Della Valle.per supportare la crescita dei prodotti di lusso e rispondere alle richieste sempre più esigenti di un consumatore globale ed esigente. E' quindi fondamentale saper unire l'esperienza di accoglienza e attenzione del canale fisico con le potenzialità del canale digitale. "Il rapporto fisico e digitale oggi deve viaggiare contemporaneamente, permettendo al cliente di trovare ciò che desidera ovunque si trovi", ha sottolineato nel corso della tavola rotonda "Innovazione digitale nel retail tra omnichannel e shopping experience"mentre Christina Fontana, Business Development Director Alibaba Italia ha ricordato che "il consumatore deve essere sempre al centro sia online che offline". "Noi mettiamo la nostra tecnologia a supporto delle aziende per permettere alle imprese di vendere il prodotto giusto al momento giusto" ha aggiunto Fontana.Livesiciliapromotion - Publiredazionale