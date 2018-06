MARSALA (TRAPANI) - I carabinieri della compagnia di Marsala, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti,, 30 anni,, 28 anni, e, marsalese di 26 anni, dopo aver trovato 45 chilogrammi di marijuana. La droga era in un deposito con piante stese ad essiccare su alcuni fili di ferro, in tutte le stanze che componevano lo stabile.