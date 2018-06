- "La Sicilia è indietro nella tempistica per la spesa dei fondi Europei. Vogliamo capire il perché è così dal 26 al 28 giugno i tecnici dell'Agenzia territoriale verranno in Sicilia per confrontarsi con i dirigenti della Regione siciliana per capire i motivi del ritardo. Il 28 verrò pure io perché dobbiamo capire i motivi di questo ritardo". L'ha detto la ministra del Sud, Barbara Lezzi, parlando a Ragusa a una convention elettorale del Movimento 5 Stelle. "A me interessa anche la qualità della spesa dei fondi europei - ha aggiunto la Ministra - perché a costo di spendere i soldi in fretta bisogna fare un'opera non ha davvero senso. Significa avere bruciato una grande opportunità". (ANSA).